“أستعلم من هنا بالخطوات” طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي

في الفترة الأخيرة زادت عمليات البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة 2024، خصوصا بعد تأخر الإعلان عن موعد صرف هذه الوجبة التي ينتظرها الكثير من العراقيين ذوي الدخل المحدود الذين يواجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار الذي يسبب العديد من المشاكل، وإن صرف هذه الوجبة يعتبر بمثابة دعم لتلبية احتياجات الحياة المتعددة التي تشكل عبئا كبيرا على الأسر العراقية، وسنقدم لكم فيما بعد جميع التفاصيل المتعلقة بأسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة 2024.

موعد الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

مع تزايد الاستفسارات حول موعد إعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة 2024، أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار رسمي بشأن هذا الموعد، وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين، بالإضافة إلى الموعد الرسمي لإصدار الوجبة السابعة 2024 خلال الأيام القليلة القادمة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أنه يجب اتباع بعض الخطوات للتسجيل بشكل صحيح على المنصة الرسمية “مظلتي” الإلكترونية، والتي تتيح للمتقدمين الاستفادة من خدمات الدعم، وسنستعرض لكم خطوات الاستعلام فيما يلي:

ادخل إلى منصة مظلتي الرقمية.

انقر على قسم هيئة الرعاية الاجتماعية، ثم الضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختار أيقونة الوجبة السابعة.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة وصحة.

وفي النهاية قم بالنقر على خيار استعلام .

الشروط الواجب توافرها من أجل التسجيل في الوجبة السابعة 2024

يجب استيفاء مجموعة من الشروط للتسجيل في الوجبة السابعة والحصول عليها، وسنقوم بتوضيح هذه الشروط لكم فيما يلي:

أهم شرط للتقديم على الوجبة السابعة هو أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ويجب أن يقيم بشكل دائم ومستقر داخل الأراضي العراقية.

يجب تقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عاما.