وزارة التربية والتعليم الاردنية تعلن نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية لعام 2025 والمعدلات الخاصة للقبول في الجامعات

تزايدت معدلات البحث بشكل مكثف عن النتائج الخاصة للقبول الموحد للجامعات الأردنية في كافة المحافظات بعد إصدار وزارة التعليم الرابط الإلكتروني المختص للإستعلام عن النتائج، ليتمكن جميع الطلاب والطالبات من التعرف عليها بكل يسر وسهولة وقد بذلت الجهات المختصة في وزارة التعليم الأردنية الكثير من الجهد للإعلان عن النتائج التي أصبحت جاهزة، حيث إنه سوف يتم إرسال بعض الرسائل النصية للطلاب وقد أوضحت الجهة المسؤولة خلال إحدى المقابلات التلفزيونية على أنه سوف يتم فتح التطبيق الإلكتروني المختص للقبول الموحد وذلك خلال ساعة واحدة فقط، ليتم حصول كافة الطلاب على النتائج والمعدلات التنافسية الخاصة لمختلف الفئات في مرحلة البكالوريوس.

الإعلان عن نتائج القبول الموحد لطلاب البكالوريوس

قد أشار الخطيب إلى أن الطلاب الذين قد تم ترشيحهم إلى الجامعات الأردنية سوف يتمكنون بكل سهولة من متابعة الموعد الخاصة لاستكمال إجراءات القبول، وذلك بخصوص نتائج الدبلوم فقد أكد على أنه سوف يتم إصدارها خلال فترة 48 ساعة.

بالإضافة إلى أنه سوف يتم إرسال مجموعة من الملفات للطلاب المقبولين إلى الجامعات الرسمية، وذلك عبر البوابات الإلكترونية الخاصة لذلك، ويمكن للطلاب متابعة الجامعات التي تم قبولهم بها ابتداءً من يوم الأربعاء ومعرفة جميع المواعيد لاستكمال إجراءات القبول.

قد تم التوضيح بأن عدد الطلاب الذين قاموا بتقديم الطلبات الخاصة بهم بشكل سليم للالتحاق وقد قاموا بتسديد رسوم التسجيل يتعين عددهم 66,148 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى أنه تم قبول 44,925 منهم في المرحلة الخاصة للبكالوريوس، ويمثل ذلك نسبة 68 % من إجمالي عدد المتقدمين، حيث إنه لم يتم التقديم من قبل عدد 21,223 طالباً وطالبة وذلك للقبول ويعادل ذلك نسبة 32 %.

المعدلات الخاصة للقبول في الجامعات الأردنية

تتمثل المعدلات الخاصة للقبول في الجامعات الأردنية بأنها تكون كالآتي:

يتمثل معدل القبول لتخصص الطب بالجامعة الأردنية بأنه يكون 98.55 %.

يتمثل أدنى معدل القبول في التخصص بجامعة مؤتة بنسبة 96.7 %.

يتمثل معدل القبول في تخصص طب الأسنان بالجامعة الأردنية بنسبة 97.8 %.

يأتي معدل القبول في جامعة العلوم والتقنية‏ بنسبة 97.4 % ويتمثل في الجامعة الهاشمية بنسبة 96.7 %.