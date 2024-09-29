رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي للدور الثاني لعام 2024 عبر موقع نتائجنا

تزايدت عمليات البحث بشكل مكثف من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضاً عن الرابط الإلكتروني المختص لنتائج الصف السادس الإعدادي بالنسبة للدور الثاني لعام 2025 ومن خلال موقع نتائجنا سوف يتم إصدار النتيجة النهائية بشكل رسمي لكافة الطلاب في جميع محافظات العراق، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، لذلك سوف نحرص على توضيح كيفية الإستعلام عن النتائج الخاصة للصف السادس الإعدادي بالنسبة للدور الثاني عبر الموقع الوزاري، بالإضافة إلى موقع نتائجنا الإلكتروني أيضاً.

نتائج الصف السادس الاعدادي للدور الثاني 2024

تم الإعلان من قبل الجهات المختصة عن النتائج الخاصة للصف السادس الإعدادي بالنسبة للدور الثاني في كافة أنحاء دولة العراق، وذلك خلال الساعات البسيطة الماضية بعد الانتهاء مباشرة من تأدية عملية رصد الدرجات النهائية لكافة الطلاب، وبعد ذلك تم عمل المؤتمر الصحفي الخاص من قبل الجهة المسؤولة في وزارة التربية العراقية وذلك على إصدار النتائج النهائية رسمياً ويمكن الإستعلام عن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لوزارة التربية والتعليم بالعراق.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي للدور الثاني عبر الموقع الوزاري

يمكن للجميع سهولة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي للدور الثاني عبر الموقع الوزاري من خلال اتخاذ مجموعة بسيطة من الخطوات والتي تتمثل فيما يلي:

يلزم أن يتم الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية.

اختيار خانة الخدمات الإلكترونية.

تحديد خانة نتائج الإمتحانات .

اختيار الصف السادس المهني.

تحديد الدور الثاني.

يمكن للجميع سهولة الإستعلام عن النتيجة وذلك من خلال تدوين اسم المستخدم أو الرقم الإمتحاني.

نتائج الصف السادس الإعدادي للدور الثاني 2024

قد تم تأدية الطلاب والطالبات اختبارات الدور الثاني في الأيام السابقة وانتهت جميع اللجان من عمليات التصحيح والمراجعة لكافة الأوراق الإمتحانية بشكل من الدقة، ليتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي وحصول كل طالب على حقه كاملاً ويتم الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم في العراق بالإضافة إلى إمكانية الولوج إلى موقع نتائجنا.

الضغط على خانة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خانة نتائج الصف السادس الإعدادي.

تحديد الدور الثاني.

كتابة أسماء الطلاب بشكل سليم.

تدوين رقم الجلوس.

تحديد الدور الثاني. كتابة أسماء الطلاب بشكل سليم. تدوين رقم الجلوس. كتابة اسم المحافظة المقيم بها الطالب.

الضغط على خانة البحث.

الانتظار لبضع دقائق، ليتم ظهور النتائج.