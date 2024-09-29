خطوات التسجيل في قرعة الحج بالجزائر 2024 عبر موقع الديون الوطني للحج والعمرة onpo.dz

يتطلع الكثير من المواطنين الجزائريين إلى أداء مناسك الحج، ويبحثون عن كيفية التسجيل في قرعة الحج التي تُنظمها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية. حرصت الوزارة على تسهيل هذه العملية من خلال إطلاق نظام التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة. هذا النظام جاء بهدف تحسين تنظيم عملية تقديم الطلبات وزيادة فرص المتقدمين في الحصول على فرصة لأداء فريضة الحج. في هذا المقال، سنتناول خطوات التسجيل بالتفصيل والشروط المطلوبة لتقديم الطلبات.

خطوات التسجيل في قرعة الحج بالجزائر 2024

ولأن العديد من المسلمين قد لا يستطيعون أداء الفريضة بسهولة بسبب العدد المحدود للأماكن المتاحة، تقوم الحكومة الجزائرية بتسهيل العملية عبر تنظيم قرعة سنوية للحج، حيث يتم اختيار الحجاج بشكل عشوائي لضمان حصول الجميع على فرصة لأداء الفريضة. تساهم هذه القرعة في تحقيق العدالة بين المواطنين وتقليل الضغوط على النظام الخاص بالحج وإذا كنت ترغب في التقديم لقرعة الحج لعام 2024 في الجزائر، عليك اتباع بعض الخطوات التالية التي وضعتها الوزارة لتسهيل العملية:

الخطوة الأولى هي التوجه إلى موقع الديوان الوطني للحج والعمرة.

بعد الدخول إلى الموقع، عليك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، وإذا كنت مستخدمًا جديدًا، يجب إنشاء حساب جديد.

بمجرد تسجيل الدخول اتجه إلى قسم “الخدمات الإلكترونية” الذي يحتوي على مجموعة من الخدمات المتاحة.

حدد خيار “التسجيل في قرعة الحج 2024” واتبع التعليمات المتاحة.

قم بملء جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم، تاريخ الميلاد، ومكان الإقامة.

قم بتقديم الوثائق الضرورية مثل البطاقة الوطنية وشهادة طبية تثبت الحالة الصحية.

أخيرا، بعد ملء البيانات وإرفاق الملفات، اضغط على زر “إرسال” وانتظر إعلان النتائج.

شروط التسجيل في قرعة الحج بالجزائر 2024

حرصت وزارة الشؤون الدينية على وضع مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين لضمان أن تُعطى الفرصة لمستحقيها. من بين هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية الجزائرية. تعطى الأولوية في التقديم لكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. يشترط أن لا يكون المتقدم قد فاز في قرعة الحج من قبل، ليُعطى الفرصة لمن لم يحظَ بها بعد. يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في الجزائر بشكل دائم. يجب على المتقدمين تقديم شهادة طبية تؤكد خلوهم من الأمراض المعدية أو الأمراض المزمنة التي قد تعيق قدرتهم على أداء المناسك. يشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و70 عامًا. يتوجب على المتقدمين تقديم البطاقة الوطنية وجواز سفر صالح.