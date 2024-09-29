هل هناك زيادة في رواتب المتقاعدين بالعراق وزارة المالية توضح

تزايدت التساؤلات حول مصير زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. هذا الأمر دفع وزارة المالية العراقية إلى إصدار بيان رسمي يوضح موقف الحكومة بشأن هذه الزيادة المحتملة. وفي ظل انتشار الكثير من الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، تسعى الوزارة لتصحيح المفاهيم وتوضيح الحقيقة للمواطنين. في هذا المقال، نستعرض حقيقة زيادة الرواتب، وأهم المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.

هل هناك زيادة في رواتب المتقاعدين

في بيانها الرسمي، نفت وزارة المالية العراقية الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع غير الرسمية، والتي تزعم أن الحكومة ستقوم بزيادة رواتب المتقاعدين بحلول أكتوبر 2024. وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وأن الحكومة لم تصدر أي قرار بشأن زيادة الرواتب في الفترة الحالية. رغم هذا النفي، لا يزال موضوع زيادة الرواتب محط اهتمام كبير، خاصةً مع الأوضاع الاقتصادية المتردية وتراجع قيمة الدينار العراقي.

زيادة سابقة بقيمة 100 ألف دينار

في وقت سابق من العام، أعلنت وزارة المالية عن زيادة في رواتب المتقاعدين بقيمة تصل إلى 100 ألف دينار عراقي شهرياً. وقد تم تنفيذ هذه الزيادة وصرفها للمتقاعدين منذ عدة أشهر. وعلى الرغم من هذه الزيادة، لا تزال الحكومة تواجه ضغوطًا كبيرة من قبل المواطنين للمزيد من التحسينات، خاصة في ظل غلاء المعيشة وانخفاض قيمة العملة ورغم عدم وجود زيادات جديدة معلنة حتى الآن، يبقى هذا الموضوع على رأس أولويات المواطنين.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 2024

يمكن للمتقاعدين في العراق متابعة حالة رواتبهم بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية. يتيح الموقع للمتقاعدين الاطلاع على تفاصيل الرواتب وتاريخ الصرف من خلال هذه الخطوات

يجب على المتقاعدين زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية العراقية

وتسجيل الدخول باستخدام حساباتهم الشخصية، ثم اختيار “الخدمات الإلكترونية”

ثم يتم اختيار “الاستعلام عن رواتب التقاعد”. بعد إدخال المعلومات اللازمة، يمكن للمتقاعد الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة براتبه.

شروط استحقاق رواتب التقاعد

وفقا لهيئة التأمينات الاجتماعية في العراق، توجد شروط محددة لاستحقاق رواتب التقاعد.

أولاً، يجب أن يكون المتقاعد قد سدد جميع الاشتراكات المستحقة خلال فترة خدمته. كما يجب أن يبلغ سن التقاعد، الذي يصل إلى 60 عامًا للرجال و55 عامًا للنساء. وأخيرا ينبغي أن يكون قد قضى فترة خدمة تتراوح بين 15 و25 عامًا حسب طبيعة الوظيفة ونوع الخدمة المقدمة.

نظام التقاعد في العراق

يستند نظام التقاعد في العراق إلى قانون التقاعد الموحد، الذي ينظم عملية منح الرواتب التقاعدية للموظفين الحكوميين بعد انتهاء فترة عملهم وفقا لهذا النظام، يحصل الموظف على راتب تقاعدي بعد استكمال سنوات الخدمة المطلوبة (غالباً 25 سنة فأكثر)، أو عند بلوغ سن التقاعد القانوني، والذي يختلف بين الذكور والإناث وبعض المهن.