“لولو في المدرسة” تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة وناسة للأطفال من القنوات البارزة التي تحظى بشعبية واسعة بين الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء. تقدم القناة محتوى ترفيهيًا وتعليميًا مميزًا يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال في سن مبكرة. تتراوح الفئة العمرية المستهدفة من ثلاث إلى ثلاث عشرة سنة، وتحرص القناة على تقديم محتوى غني بالخيال والإبداع، مما يساعد الأطفال على الانفصال عن الروتين اليومي وتوسيع مداركهم.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

استطاعت قناة وناسة للأطفال أن تحقق شهرة كبيرة وذلك بفضل المحتوى المميز الذي تقدمه، والذي لا يقتصر على الترفيه فقط، بل يسعى إلى تعليم الأطفال وتعرض القناة العديد من الأغاني والأناشيد التي تساعد على تنمية المهارات الاجتماعية وتعزيز الثقة بالنفس لدى الأطفال في سن صغيرة يمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11430

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

أما على عرب سات، فالتردد الخاص بالقناة هو:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

الجودة: HD

كيفية تنزيل قناة وناسة 2024

لمن يرغب في إضافة قناة وناسة إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص به، يمكنه اتباع هذه الخطوات البسيطة:

فتح قائمة “الإعدادات” من الريموت.

اختيار “menu” من القائمة.

التوجه نحو إعدادات القنوات.

الضغط على زر “OK”.

إدخال بيانات التردد الجديد عبر البحث اليدوي.

الانتظار حتى اكتمال البحث وإضافة القناة.

أشهر أغاني قناة وناسة

تشتهر قناة وناسة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الغنائية والموسيقية، تشمل:

الفيديو كليبات: تعرض القناة أحدث وأشهر الأغاني المصورة للفنانين العرب من مختلف أنحاء العالم العربي.

الحفلات الحية: تقدم وناسة تسجيلات وحفلات مباشرة لأشهر الفنانين والنجوم العرب، ما يتيح للجمهور متابعة هذه العروض المميزة من المنزل.

برامج ترفيهية: تُعرض القناة برامج موسيقية تهتم بمتابعة أحدث أخبار النجوم والفنانين، إلى جانب مقابلات حصرية وحوارات مع مشاهير عالم الفن.

قوائم الأغاني: تخصص القناة برامج تعرض أفضل الأغاني في قوائم أسبوعية أو شهرية بناءً على تصويت الجمهور وانتشار الأغاني.

بتقديم مجموعة واسعة من الأغاني المرحة التي تحظى بإعجاب الأطفال. هذه الأغاني تتميز بألحانها الجذابة وألوانها الزاهية التي تأسر قلوب الصغار، ومن بين أشهر الأغاني التي تعرضها القناة: “يا شرطة حرامي”، “بيب بيب”، “يا لولو في نونو”، “ماما ماما”، “لولو الشطورة”، و”لولو وأصوات الحيوانات”