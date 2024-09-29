هالو كيدز .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية ثبتها الآن

يرغب العديد من الآباء في معرفة تردد قناة وناسة الجديد، التي أصبحت واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال، نظراً لما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي يجذب الصغار ويطور مهاراتهم، حيث يعتبر قناة وناسة من القنوات الفضائية المتميزة التي تهتم بعرض الأغاني والأناشيد للأطفال، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية تحميل القناة عبر تردد قناة وناسة الجديد.

تردد قناة وناسة الجديد

لضبط التردد الجديد لمتابعة برامج قناة وناسة، يمكنك القيام بذلك بسهولة عبر جهاز الرسيفر الخاص بك. إليك التفاصيل الكاملة للتردد:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11559

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أهمية قناة وناسة للأطفال

تتميز قناة وناسة بأنها تجمع بين الترفيه والتعليم، مما يجعلها وجهة مثالية للأطفال من مختلف الأعمار.

تقدم القناة برامج تهدف إلى تعزيز الأخلاق والقيم الأسرية، بالإضافة إلى تشجيع الإبداع والابتكار.

كما تعرض مجموعة متنوعة من الرسوم المتحركة والبرامج التعليمية التي تسهم في تعليم الأطفال القيم الإيجابية مثل التعاون والصداقة وحب التعلم.

من أبرز ميزات القناة أنها توفر محتوى آمن وهادف، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للعائلات التي تسعى لتقديم أفضل تجربة مشاهدة لأبنائها.

خطوات تثبيت قناة وناسة على الرسيفر

الوصول إلى قائمة إعدادات الرسيفر.

اختر “تكوين” أو “تثبيت يدوي”.

الضغط على “إضافة تردد جديد”،

إدخال تردد القناة (11559) ومعدل الترميز (27500).

تعديل الاستقطاب (عمودي) ونسبة تصحيح الخطأ (5/6).

قم بالضغط على “بحث” للعثور على القناة.

عند ظهور القناة، اختر “تثبيت”.