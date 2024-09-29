سجل قبل أي حد.. خطوات التسجيل في الحج بالعراق 2025 والشروط المطلوبة للتسجيل

تعتبر الحج من أهم أركان الإسلامية ومن أهم الرحلات التي يسعى الكثير من الأشخاص الي أدائها، ويتساءل البعض على طريقة التسجيل في الحج بالعراق وقد أوضحت الهيئة العليا للحج والعمرة بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المسجلين في الحج سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

خطوات التسجيل في الحج بالعراق

أوضحت الهيئة العليا للحج والعمرة أنه بإمكان كافة الأشخاص الراغبين في أداء مناسك الحج، البدء في تسجيل الاستمارة الخاصة بالقرعة الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بالهيئة العليا للحج والعمرة من هنا .

يطلب الموقع تسجيل الرقم الهاتفي الخاص بالشخص المتقدم.

كما يجب تسجيل رقم بطاقة الهوية الوطنية ويجب التأكد من صحتها اثناء التسجيل.

اختر تسجيل الاستمارة، ويتطلب الأمر تسجيل بعض البيانات الشخصية الأخرى ويجب التأكد من أنها صحيحة.

اضغط على حفظ الاستمارة، ومن الضروري الانتظار لحين استلام رسالة التأكيد بإتمام التسجيل

ما هي شروط التسجيل في قرعة الحج 2025

بعد أن اطلعنا على الطريقة الصحيحة للتسجيل في قرعة الحج يجب التعرف على الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين ليتم قبول طلب التسجيل في القرعة، وقد تم التوضيح بأن الشروط كالتالي:

من أبرز الشروط أن يكون مقدم الطلب عراقي الجنسية ومقيم داخل الأراضي العراقية بشكل دائم ليتم قبول طلبة.

من الضروري أن يكون بلغ من العمر 21 فأكثر ليتم قبول الطلب.

يجب أن يكون يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض، بالإضافة إلى السيرة الحسنة التي يتمتع بها الشخص.