«وزارة الداخلية الجزائرية».. بشرى سار للمواطنين في الجزائر 2024 بشأن تعويضات للمتضررين من الفيضانات تصل 700 الف د.ج.. اعرف الشروط!

قام مندوب المخاطر الكبرى في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وهو عبد الحميد عفره بالإعلان في حديثه في القناة الإذاعية الأولى أن ولاة الجمهورية الجزائرية شرعوا بأن يوم 10 سبتمبر من الشهر الجاري تم بدء الإجراءات المتعلقة بتعويض المتضررين من الفيضانات التي شهدتها الكثير من الولايات في الفترة الأخيرة في تلك الدولة، وذلك يكون لتنفيذ أوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتلك الأوامر قام باعطائها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

المتضررين من الفيضانات في الجزائر 2024

تم الإعلان من قبل عبد الحميد عفره أن عدد المتضررين من الفيضانات التي حدثت في الفترة الأخيرة في دولة الجزائر تجاوز الـ 1000 شخص، وأوضح بأن تلك الفيضانات أدت إلى وجود ضرر كبير للغاية وذلك الضرر شمل أساس القطاع الزراعي وأيضا المنازل والأثاث والأجهزة المنزلية، ومن المفترض أن تلك الفيضانات حدثت بداية من يوم 7 حتى يوم 9 من شهر سبتمبر الجاري، وتلك الفيضانات تعتبر من بين الأحداث القصوى والاستثنائية في ولاية بشار وحدها.

قيمة تعويضات للمتضررين من الفيضانات بالجزائر 2024

قد أشار عبد المجيد عفره في حديثه في الإذاعة الوطنية أن سوف يتم تعويض المتضررين من الفيضانات، حيث أنهم سوف يحصلون على إعانات مالية تتراوح قيمتها من بين 300 ألف دينار جزائري حتى 700 ألف دينار جزائري، وسوف يتم تحديد قيمة الإعانات على حسب درجة الضرر التي حددتها الهيئة الوطنية لمراقبة البناء، كما أن تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن سوف يتم تعويض المتضررين بالأثاث والأجهزة المنزلية.

المناطق المتضررة من الفيضانات في الجزائر 2024

من المفترض أن سوف يتم صرف التعويضات من قبل صندوق الكوارث الذي تم تفعيله من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وأوضحت جميع تلك الجهات بأن لا يوجد حاجة إلى إعلان المناطق المتضررة كمناطق منكوبة موضحة الجهات في نفس الوقت أن الفيضانات قد تسببت في تلف الكثير من البساتين وأشجار النخيل والمواشي، وسوف يتم تعويض المزارعين من قبل صندوق التضامن، وذلك كان قرار من وزارة الداخلية والفلاحة والمالية.