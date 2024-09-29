سلي أطفالك طول اليوم على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 بإشارة قوية

قناة طيور الجنه تبث منذ سنوات متعددة مما حققت نسب مشاهده كبيرة جدا، علي الرغم من وجود العديد من القنوات الفضائية التي تهتم ببرامج الأطفال إلا أن هذه القناه لها رونقها الخاص بها التي من خلاله تستطيع جذب وانتباه الصغار وتشويقهم للاغاني والبرامج التي تبث من عبرها، تتميز بالعديد من الخصائص من أهمها تبث من خلال صورة واضحة، جودتها عاليةـ تمتلك العديد من التقنيات الحديثة التي لم يمتلكها القنوات الأخري بالرغم من جميع هذه المميزات إلا انه يتاح للجميع حفظها وسماعها علي شاشات التلفاز دون دفع أي رسوم بالإضافة إلي اتباع هذه الخطوات البسيطة تستطيع تحميلها بكل سهولة ابقوا معانا وسنوضح لكم التفاصيل.

طيور الجنه عبر النايل سات بترددها الحديث

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

بينما جاء تصويب الخطأ كالاتي: 4/3.

تردد القناه: 11274.

ترميز القناه: 27500.

قناه طيور الجنه عبر التردد الجديد علي العرب سات

التردد: 11310.

ترميز القناه: 27500.

معدل التصحيح: 4/3.

استقطاب القناه: عمودي.

آلية استقبال قناة طيور الجنه عبر ترددها الجديدة علي التلفاز

الخطوة الأولي: قم بتشغيل جهاز التلفاز، الريسيفر،ثم اضغط علي قائمة الإعدادات من خلال الريموت كنترول.

الخطوة الثانية: انقر علي زر التبويب بأيقونة الخاصة بالتركيب اليدوي.

الخطوة الثالثة: اضغط علي اختيار القمر الصناعي.

الخطوة الرابعة: إدخال التردد، الاستقطاب، الترميز، تصحيح الخطأ.

الخطوة الخامسة: انقر علي زر البحث، ثم انتظر بضع ثواني سيتم تحميل القناه علي التلفاز.

أخيرا: من خلال حفظها علي قائمة القنوات انقر علي خانه save.