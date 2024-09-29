رابط شغال.. استعلام أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر

يعتبر برنامج سكنات عدل من أبرز البرامج التي البرامج التي تم إطلاقها من قبل الحكومة الجزائرية أمام كافة المواطنين في إطار الحصول على الوحدات السكنية الملائمة، ناهيك عن أن وزارة السكن والعمران مازالت تعمل على مراجعة كافة الطلبات التي تم تقديمها في كافة الولايات الجزائرية، وعليه سنتعرف معًا على كافة الإجراءات الخاصة بالإستعلام عن سكنات عدل في السطور التالية.

طريقة الإستعلام عن سكنات عدل 3

يمكن الإستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 داخل مختلف ولايات الجزائر، لكي يتحصل عليها كافة المواطنين الجزائريين بأسعار مخفضة بعيدًا عن الأسعار الفلكية التي يتم طرحها في الخارج، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

قم بالذهاب لموقع وكالة عدل عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات الوكالة.

ليتم بعدها تحديد برنامج “سكنات عدل 3”.

يُرجى اختيار المرحلة التي عليها الدور.

مع القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

النقر على أيقونة “بحث”.

حتى يتم عرض تفاصيل أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 بولايات الجزائر.

هل تم تحديد موعد لعرض أسماء المقبولين في سكنات عدل؟

لم تصدر وزارة السكن والعمران، أي بيانات رسمية حول أسماء المقبولين في سكنات عدل داخل مختلف ولايات الجزائر، نظرًا لأن أعمال الفحص والدراسة الميدانية مازالت قيد التصحيح من قبل الوزارة، وجاري العمل على الإنتهاء منها ليتم رفع أسماء المقبولين في سكنات عدل تشمل أكبر عدد من المستفيدين المتقدمين في غضون الفترة المقبلة.